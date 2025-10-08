RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken RELX am Mittwochabend ins Plus
Die Aktie von RELX zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 45,72 USD.
Um 20:05 Uhr wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,72 USD nach oben. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,10 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 106.043 RELX-Aktien den Besitzer.
Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,14 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 44,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 3,32 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,899 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.
