Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Nachmittag an

08.10.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Nachmittag an

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 45,87 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,87 USD zu. In der Spitze gewann die RELX-Aktie bis auf 46,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,07 USD. Bisher wurden heute 23.356 RELX-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 22,74 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Mit Abgaben von 3,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,899 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

