RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX fällt am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 45,40 USD.

Das Papier von RELX befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 45,40 USD ab. Bei 45,23 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 145.596 RELX-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 24,01 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,899 USD.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

