RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 45,36 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 45,36 USD. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 45,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 22.470 RELX-Aktien den Besitzer.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,899 USD belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen