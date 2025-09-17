RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von RELX zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 47,73 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 48,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 48,19 USD. Bisher wurden heute 291.411 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 15,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 7,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 USD ausgeschüttet werden.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach