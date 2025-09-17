DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Aktie im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend im Aufwind

18.09.25 20:25 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend im Aufwind

Die Aktie von RELX zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 47,73 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 48,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 48,19 USD. Bisher wurden heute 291.411 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 15,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 7,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 USD ausgeschüttet werden.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

