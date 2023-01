SAP-Aktie unter Druck: SAP will Tausende Stellen streichen - kleines Gewinnwachstum erreicht

Die Kosten setzt der Softwarekonzern SAP mit 250 bis 300 Millionen Euro an, die zum Großteil im ersten Quartal verbucht werden sollen. Einsparungen werden nach Aussage von Finanzvorstand Luka Mucic im laufenden Jahr noch relativ gering ausfallen. Ab 2024 seien aber 300 bis 350 Millionen Euro zu erwarten. Die Auswirkungen seien sowohl im Ausblick 2023 als auch in den Mittelfristzielen berücksichtigt.

Deutschland werde von den Maßnahmen mit rund 200 Mitarbeitenden unterproportional betroffen sein, so Mucic. Die Restrukturierung werde sich weltweit auf ausgewählte Bereiche beziehen. Ziel sei ein "stärkerer Fokus auf strategische Wachstumsbereiche und beschleunigte Transformation zu einem Cloudunternehmen".

SAP überrascht mit Verkaufsplänen für Qualtrics

SAP prüft überraschend den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics. Dies erfolge "im Einklang mit der strategischen Initiative der SAP, ihr Portfolio zu straffen", so der Softwarekonzern. Das Management zeigte sich überzeugt, dass diese potenzielle Transaktion beiden Unternehmen wie auch ihren Aktionären erheblichen Mehrwert bieten könnte. SAP könne sich dann stärker auf ihr grundlegendes Wachstum in der Cloud und Profitabilität konzentrieren. Qualtrics würde dies helfen seine Marktposition auszubauen.

Eine finale Entscheidung, die Bedingungen und der Zeitpunkts sei abhängig von der Marktlage, behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung des Aufsichtsrats der SAP. Als Berater für die Transaktion hat der Konzern Morgan Stanley engagiert.

SAP schafft im Quartal Rückkehr zu kleinem Gewinnwachstum

SAP hat zum Jahresende die angekündigte Rückkehr zum Gewinnwachstum auf operativer Ebene erreicht, wenngleich dieses mit 2 Prozent noch äußerst verhalten ausfiel. Unter dem Strich sank der Gewinn allerdings sowohl im Quartal wie auch Gesamtjahr um rund die Hälfte. Dank des anhaltend strammen Wachstums im Cloudgeschäft und der (üblichen) Auftragswelle in den Schlussmonaten legte der Umsatz deutlich zu.

Damit erreichte der Softwarekonzern eine operative Marge von 30,6 Prozent im Quartal und 26,0 Prozent im Gesamtjahr. Die Margen-Prognosen der Analysten von 30,4 bzw 26,0 Prozent wurden übertroffen bzw erreicht, die entsprechenden Vorjahreswerte von 30,9 bzw 29,6 Prozent allerdings verfehlt. Diese wie die weiteren Angaben sind auf Non-IFRS-Basis, wie in der Softwarebranche üblich.

Im laufenden Jahr soll sich das Wachstum des Betriebsgewinns wieder auf eine zweistellige Rate beschleunigen. Die angepeilten 8,8 bis 9,1 (2022: 8,03) Milliarden Euro entsprechen einem währungsbereinigten Plus von 10 bis 13 Prozent. Die Einnahmen im Cloudgeschäft sollen 15,3 bis 15,7 Milliarden Euro erreichen, ein Plus (währungsbereinigt) von 22 bis 25 Prozent.

Der Antrieb beim Umsatz 2022 kam wie erwartet von den Cloudapplikationen mit einem Erlösplus von 33 Prozent auf 12,556 Milliarden Euro und damit weiter über 30 Prozent, bzw mit exakt plus 30 Prozent im Quartal. Analysten hatten mit einem Zuwachs von jeweils rund 34 Prozent kalkuliert.

Eine Fortsetzung ist absehbar, da der Auftragsbestand zur Abarbeitung auf Sicht eines Jahres - der sogenannte Current Cloud Backlog, um 27 Prozent auf 12,03 Milliarden Euro zulegte. Die Mittelfristziele für 2025 hat der Konzern bestätigt. Zugleich kündigte er für das erste Halbjahr eine Aktualisierung an.

Sapphire Ventures belastet SAP-Ergebnis kräftig

Erneut hat Sapphire Ventures, die SAP-Beteiligungsgesellschaft in den USA, das Ergebnis des Softwarekonzerns in einem Quartal spürbar belastet. Das Nettoergebnis nach IFRS rutschte im Quartal wie im Gesamtjahr um mehr als die Hälfte ab. Die rückläufigen Bewertungen für Technologieunternehmen insgesamt seit Jahresbeginn hat der Walldorfer Softwarekonzern damit wie bereits im zweiten und dritten Quartal zu spüren bekommen.

Das Finanzergebnis, das wesentlich von Sapphire Ventures (durch deren Zeitwertanpassungen und Veränderungen im Portfolio) gespeist wird, war im vierten Quartal mit 880 (Vorquartal: 331) Millionen Euro negativ, nachdem es vor Jahresfrist noch 523 Millionen Euro beigesteuert hatte. Das schlug laut SAP auf den um knapp 62 Prozent gesunkenen Gewinn je Aktie (auf IFRS-Basis) durch. Im Gesamtjahr 2022 war das Finanzergebnis mit 1,385 Milliarden Euro negativ, nachdem es im Jahr zuvor noch eine starke Gewinnsäule mit knapp 2,2 Milliarden Euro gebildet hatte. In diesem Zeitraum fiel der Gewinn je Aktie um 56 Prozent.

Die SAP-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 103,98 Euro.

