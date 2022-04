Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 13:12 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 192,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 193,65 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,00 EUR ab. Bei 191,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.946 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2022 bei 208,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 60,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 160,78 EUR.

Am 17.03.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,83 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,32 Prozent gesteigert.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2021 wird am 17.03.2022 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,79 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

