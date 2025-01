Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbußen

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 611,80 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 611,80 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 599,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 614,00 EUR. Bisher wurden heute 119.366 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 663,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 298,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,71 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 698,25 EUR.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,37 EUR je Aktie aus.

