Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 511,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 511,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 511,80 EUR. Bei 508,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.088 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 55,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

