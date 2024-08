Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagvormittag an Boden

Rheinmetall im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 543,00 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 543,00 EUR nach oben. Bei 544,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 542,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 29.453 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Gewinne von 5,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 58,29 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,74 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 585,00 EUR an.

Am 08.08.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

