Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 491,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 491,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 499,20 EUR. Bei 491,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 170.406 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 14,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 116,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,82 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

