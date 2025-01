Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Montagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 698,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 700,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 698,80 EUR. Bisher wurden heute 23.361 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 700,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 313,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,15 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,64 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 698,25 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,53 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,34 EUR je Aktie.

