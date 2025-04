Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 1.364,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 1.364,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.417,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.400,00 EUR. Zuletzt wechselten 65.003 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.483,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 67,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.281,78 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 7,44 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 30,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

