Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 1.686,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 1.686,00 EUR zu. Bei 1.695,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.650,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.283 Stück gehandelt.

Am 08.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.695,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 74,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.370,67 EUR an.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3,48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. holen Abschläge auf: Unsicherheit um Kanzlerwahl und Infrastrukturpaket

Rheinmetall-Aktie auf Rekordkurs: Gute Stimmung bei Analysten