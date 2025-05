Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 1.618,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1.618,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.616,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.668,00 EUR. Bisher wurden heute 217.635 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.672,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 437,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 269,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,25 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.370,67 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 10,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,56 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. holen Abschläge auf: Unsicherheit um Kanzlerwahl und Infrastrukturpaket

April 2025: So schätzen Experten die Rheinmetall-Aktie ein

Rheinmetall-Aktie auf Rekordkurs: Gute Stimmung bei Analysten