Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 1.670,50 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 1.670,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.670,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.650,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 98.858 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 1.672,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,81 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.370,67 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,87 EUR gegenüber 7,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,93 EUR fest.

