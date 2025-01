Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 699,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 699,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 701,40 EUR. Bei 696,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.722 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 706,20 EUR an. 1,03 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 313,40 EUR fiel das Papier am 26.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,64 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 698,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,76 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,34 EUR je Aktie belaufen.

