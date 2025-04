Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 1.379,00 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1.379,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.366,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.386,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.580 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2025 bei 1.500,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Abschläge von 68,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.306,22 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,44 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Am 30.04.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,94 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr verdient

Rheinmetall-Aktie entfernt sich weiter von Rekordmarke - auch HENSOLDT-Aktie tiefer

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10