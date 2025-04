Rheinmetall Aktie News: Hausse bei Rheinmetall am Nachmittag

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 1.422,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 1.422,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.437,00 EUR. Bei 1.376,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 230.829 Stück.

Am 16.04.2025 markierte das Papier bei 1.500,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 69,24 Prozent sinken.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.324,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,44 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,93 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

