Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 247,50 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 248,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 6.438 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 13,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

