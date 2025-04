Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 1.478,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 1.478,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.484,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.458,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 114.265 Stück.

Am 16.04.2025 markierte das Papier bei 1.500,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Bei 437,50 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 237,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.324,00 EUR.

Am 12.03.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 10,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,93 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie legt kräftig zu: Rheinmetall übertrifft Markterwartungen deutlich

Buy von Deutsche Bank AG für Rheinmetall-Aktie

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Rheinmetall-Aktie