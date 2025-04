Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 1.455,00 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 1.455,00 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.474,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.458,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.487 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.500,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 69,93 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.324,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 12.03.2025. Es stand ein EPS von 10,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,93 EUR im Jahr 2025 aus.

