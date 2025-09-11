Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
BioNTech dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger. Zara-Mutter Inditex steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück. Nordex: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich. Novo Nordisk streicht tausende Stellen - Ausblick angepasst. CANCOM: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.
Umfrage
Sorgen Sie sich um Folgen der künstlichen Intelligenz?