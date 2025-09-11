Frei mit 55 – Wie wir unseren Lebensstandard aus Kapital von den Börsen finanzieren!

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

BioNTech dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger. Zara-Mutter Inditex steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück. Nordex: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich. Novo Nordisk streicht tausende Stellen - Ausblick angepasst. CANCOM: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.