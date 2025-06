Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 14,19 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 14,19 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,16 USD. Bei 14,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 840.652 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,86 USD. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 32,92 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rivian Automotive am 12.08.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,477 USD je Rivian Automotive-Aktie.

