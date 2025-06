Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 14,45 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 14,45 USD. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,19 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 783.633 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,86 USD. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 52,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,99 Prozent auf 1,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,477 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

