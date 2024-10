Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive macht am Mittwochnachmittag Boden gut

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,57 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,62 USD. Mit einem Wert von 10,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 1.188.299 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2023 bei 24,61 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 57,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD. Mit Abgaben von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,16 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,132 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

