Rivian Automotive Aktie News: Anleger setzen Rivian Automotive am Freitagnachmittag unter Druck

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Minus bei 10,03 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 10,03 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,01 USD. Bei 10,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.837.053 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2023 bei 24,61 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 59,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,26 USD am 17.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Rivian Automotive ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent auf 1,16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,132 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

