Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive bricht am Dienstagnachmittag ein

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NDB-Sitzung um 16:22 Uhr um 5,0 Prozent auf 44,19 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,13 USD nach. Mit einem Wert von 46,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 3.498.241 Aktien.

Rivian Automotive ließ sich am 15.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 15.12.2022 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,041 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com