Rivian Automotive Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 14,72 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 14,72 USD. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.633.696 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 661,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Am 12.08.2025 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,226 USD je Aktie aus.

