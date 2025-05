Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 13,76 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 13,76 USD. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 890.389 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 18,86 USD erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 37,08 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 44,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Mrd. USD im Vergleich zu 1,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,579 USD je Aktie aus.

