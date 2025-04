KI-Kompetenz

Rivian setzt auf künstliche Intelligenz: Mit Aidan Gomez, CEO des KI-Startups Cohere, zieht ein Experte in den Vorstand ein. Die Entscheidung unterstreicht die Ambitionen, nicht nur Fahrzeuge, sondern auch zukunftsweisende Software zu entwickeln.

KI im Fokus

Während künstliche Intelligenz weiterhin in aller Munde ist, setzt auch der US-amerikanische Elektroautohersteller Rivian verstärkt auf die Zukunftstechnologie. So hat sich der Tesla-Konkurrent Verstärkung durch Aidan Gomez, Mitgründer und CEO des KI-Startups Cohere geholt. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben und markiert einen weiteren Schritt in Rivians strategischer Ausrichtung hin zu intelligenter Fahrzeugsoftware. "Gomez ist ein erfahrener Datenwissenschaftler und Experte für Künstliche Intelligenz", heißt es dazu in der entsprechenden Meldung. "Wir freuen uns sehr, Aidan im Vorstand von Rivian begrüßen zu dürfen. Aidan hat außergewöhnliche Führungsqualitäten in der sich rasant entwickelnden KI-Branche bewiesen. Sein Denken und seine Expertise werden Rivian bei der Integration neuer, hochmoderner Technologien in unsere Produkte, Dienstleistungen und Fertigung unterstützen", äußerte sich Rivian-Gründer und -CEO RJ Scaringe begeistert über den Neuzugang.

VW-Joint Venture im Blick

Wie etwa TechCrunch anmerkte, könnte Gomez’ Know-How besonders relevant im Kontext des neuen Joint Ventures mit Volkswagen werden, das mit 5,8 Milliarden US-Dollar ausgestattet ist. Ziel ist es, gemeinsam Fahrzeugsoftware zu entwickeln und möglicherweise auch anderen Herstellern anzubieten. Darüber hinaus entwickelt Rivian bereits unabhängig vom Joint Venture einen eigenen KI-Assistenten für seine Fahrzeuge - ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Autobauer zunehmend als Tech-Unternehmen versteht.

"Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Rivian beizutreten und die ehrgeizigen Ziele und die Technologiestrategie des Unternehmens zu unterstützen. In diesem entscheidenden Moment ist Rivian bestens aufgestellt, um zum weltweit führenden Anbieter von KI in der Automobil- und Fertigungsindustrie zu werden, und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen", wird Gomez, der vor der Gründung von Cohere als Forscher bei Google tätig war, in der Pressemeldung des Elektroautobauers zitiert.

Zukunftspotenzial

Experten zeigten sich erfreut über diesen Schritt und den Fokus auf KI, statt nur auf Elektrofahrzeuge. So betonte etwa Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas Teslarati zufolge: "Wir sehen Potenzial für Rivian, eine wichtigere Rolle in der KI-gestützten Autonomie zu spielen, mit potenziellen Meilensteinen im ersten Halbjahr 2025". Die kommende Zeit sei "entscheidend für Rivians Position im Rennen um autonome Fahrzeuge".

