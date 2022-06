Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagmittag fester

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 09.06.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 29,99 USD. Bisher wurden via NDB 24.354 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2022 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 19.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 18.08.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,557 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Ist die Rivian-Aktie nach dem Einbruch ein Kauf? Das meinen Experten

Börsen: Unselige Mixtur für die Kurse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com