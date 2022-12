Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Abschlägen

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im NDB-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 24,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 3.006.599 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,90 USD erreichte der Titel am 15.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 19,25 USD. Mit einem Kursverlust von 29,35 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,544 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

