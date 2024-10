Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,43 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,43 USD. Bei 10,45 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438.877 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2023 bei 24,61 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 136,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,475 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

