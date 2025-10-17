Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 13,05 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 13,05 USD nach oben. Bei 13,10 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 409.231 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 31,34 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,20 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,791 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

