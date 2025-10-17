Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Freitagabend an Boden

Kurs der Rivian Automotive

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 13,15 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 13,15 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.969.449 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 38,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Mrd. USD – ein Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,791 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

