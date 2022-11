Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Donnerstagmittag

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NDB-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 33,09 USD abwärts. Zuletzt wurden via NDB 5.816 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 163,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 79,70 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 19,25 USD. Mit einem Kursverlust von 71,90 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Rivian Automotive dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.12.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2022 -6,542 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

