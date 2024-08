Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 13,27 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 13,27 USD. Bei 13,54 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 679.114 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,26 USD erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 60,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,27 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,16 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,131 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Hot Stocks heute: Bayer: endlich Good News! - Märkte in Bullenlaune - Rivian ein HOT STOCK

Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent verfehlt die Erwartungen

Ausblick: Rivian Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor