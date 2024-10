Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag höher

Kurs der Rivian Automotive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 10,67 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 5,0 Prozent. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 10,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.480.352 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,61 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 130,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,26 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,142 USD je Aktie ausweisen dürften.

