Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 12,17 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,17 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,25 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 435.551 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 18,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,99 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 8,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD je Rivian Automotive-Aktie.

