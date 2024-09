Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

26.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 11,25 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 11,25 USD zu. Bei 11,29 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.190.000 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer. Bei 24,87 USD markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 8,26 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 06.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,46 USD gegenüber -1,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 06.11.2024 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie Elon Musk wundert sich über VWs Rivian-Deal: "Wo kriegen die das Geld her"? Hot Stocks heute: Bayer: endlich Good News! - Märkte in Bullenlaune - Rivian ein HOT STOCK Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent verfehlt die Erwartungen

