Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Nachmittag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 13,10 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,10 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 13,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 700.821 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,93 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,85 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 20.02.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,86 Prozent gesteigert.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,799 USD je Aktie ausweisen dürften.

