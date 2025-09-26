Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 15,11 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 15,11 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,08 USD ab. Bei 15,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.196.379 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,14 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 11,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,753 USD je Aktie aus.

