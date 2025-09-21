DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.299 +0,1%Nas22.560 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,70 -2,9%Gold3.827 +1,7%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Montagabend

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rivian Automotive. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 15,24 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 15,24 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 15,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.189.757 Rivian Automotive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,14 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,30 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: David Becker/Getty Images

