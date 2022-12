Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Freitagmittag billiger

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,69 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.714 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 106,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,50 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 7,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2022 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -7,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 536,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -6,538 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images