Robinhood Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Robinhood

Die Robinhood-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 01.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 7,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 7,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,62 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 250 Robinhood-Aktien.

Am 28.04.2022 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 17.08.2022 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,658 USD je Robinhood-Aktie stehen.

