Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagvormittag im Aufwind

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla-Auslieferungen wegen Werksschließung in Shanghai unter Vorquartal - Telekom, RWE im Fokus

Delivery Hero hält nach Abschluss 94 Prozent an Glovo. DHL eCommerce Solutions investiert stark in Großbritannien. ENCAVIS-Chef geht vorzeitig. AstraZeneca übernimmt Teneotwo. Wandelanleihe bringt Northvolt Milliarden-Betrag ein. Shop Apotheke mit kräftigem Umsatzwachstum. GRENKE beschleunigt Wachstum. OMV - Gaslieferungen nach Österreich nehmen wieder etwas zu. Femsa an Valora interessiert.