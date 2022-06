Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,98 EUR

Die Aktie verlor um 07.06.2022 16:22:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 2,1 Prozent auf 8,42 EUR. Die Robinhood-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,42 EUR ab. Bei 8,42 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,26 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 299,00 USD, gegenüber 522,17 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,74 Prozent präsentiert.

Am 17.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,661 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

