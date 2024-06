Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 23,24 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 23,24 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 23,31 USD. Bei 22,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 916.332 Robinhood-Aktien.

Bei 23,30 USD erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,250 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 624,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 39,60 Prozent gesteigert.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,504 USD je Aktie belaufen.

