Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 93,68 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 93,68 USD. Bei 91,25 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 93,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.251.588 Robinhood-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,88 USD erreichte der Titel am 03.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,98 USD am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 85,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 933,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 624,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 05.08.2026 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,27 USD je Aktie aus.

